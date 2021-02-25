因應人工智慧（AI）時代來臨，東海大學25日邀請哈佛商學院教授黃樂仁，赴該校進行「AI時代的人文素養與跨域學習」專題演講，及論壇系列活動。在演講前，東海大學還安排黃樂仁，走訪中部科技走廊的知名企業，包括富田電機銅鑼廠，及台中精機旗下精科廠等。

黃樂仁不只是名學者，同時也是《隱性優勢》暢銷書作家及教導企業組織轉換劣勢為優勢的專家。黃樂仁專題演講闡述AI如何與人文結合，並應用到跨域學習；演講後，東海大學也邀請學界及業界專家，共同參與本次的人文論壇-「AI時代的教育翻轉x人文創新與產業升級」，與會貴賓的精闢分析與深度思辨，為論壇帶來畫龍點晴之妙。

東海校長王茂駿表示，該校注重博雅素養與跨域學習，擁有深厚的人文底蘊。近年因AI應用崛起，成為全球最熱門的趨勢，亦是學校關注的議題。

王茂駿說，面對AI時代來臨，如何進行教育翻轉，以培育學生具備職場競爭實力，是學校首要目標。此次能夠邀請到哈佛商學院教授黃樂仁，分享其在教學、研究、企業界多元的實務經驗，對該校在推展AI跨域學習上，將有極大的啟發。

黃樂仁在演講中，講述AI及大數據，對公司組織及商業模式的影響，並說明成功的人格特質，包含「自在面對不自在的事物」及「思考自我的思考」。此外，她也分享了自己的求學歷程，是由電機背景的工程師，轉換跑道至組織管理的行銷專業，並在過程中，發現「只懂努力無法成功」，於是，她從過去在創業、風險投資等職場議題研究經驗中，匯聚出「EDGE」方法論，分別是Enrich（提升價值）、Delight（製造喜悅）、Guide（導引定見），及Effort（有效努力）。

黃樂仁擁有杜克大學（Duke University）電機系學士與碩士學位、歐洲工商管理學院（INSEAD）工商管理碩士學位，及加州大學爾灣分校（University of California, Irvine）博士學位。

黃樂仁目前為哈佛大學商學院副教授，曾任賓州大學華頓商學院助理教授，也曾入選「Poets＆Quants」網站「最優秀的40名40歲以下商學院教授」名單，學術表現，備受肯定，並在2016年獲得考夫曼基金會獎學金。

黃樂仁在投身教學前，曾在渣打銀行、IBM全球服務部、嬌生集團（Johnson & Johnson），任投資銀行、顧問、管理類職務。她演講及諮詢客戶，包括Google、Uber、貝萊德集團（BlackRock）、Keystone、Bionic，及公平競爭環境研究所等企業機構。

她也是EMplify項目的聯合創始人，EMplify服務於貧困社區，提供書籍、指導和教育，讓她有豐富多元的實務經驗。

(工商 )