第18屆福興盃全國大專暨青少年網球錦標賽今天邁入第5天賽事，隨著賽事進入單淘汰複賽，各校實力相當接近，競爭日趨白熱化，大專一般女生組複賽名單及男生16強席次也在今日出爐。

報名隊數多達4隊的中央大學今天在大專一般男、女生組分頭進擊，現場吶喊助陣的聲音響遍全場，中央大學代表陳彥綸表示該校網球隊會一同進行訓練，與一般球隊男、女生分開訓練不同，「我覺得我們男女球隊感情都滿融洽的，賽前也會一起約出去練球」，中央大學的團隊凝聚力與向心力讓人有目共睹，男女團也攜手挺進明日複賽。

大專一般女子組在本日下午進行複賽，目前就讀高雄醫學大學碩士班的羅香筠畢業於陽明大學，是各大網球盃賽的熟面孔，談到有關南北網球風情的差異，羅香筠說到：「南部比較少下雨，打球的時間比在台北多很多，只是大部分是紅土球場，剛開始需要適應。」羅香筠表示，在高醫球隊的訓練步調比較彈性，跟北部的快步調有所不同，但仍不影響她與隊友之間的默契，今日為高醫大贏得雙打勝利，幫助高醫大以3比0晉級複賽次輪，明天挑戰上屆冠軍成功大學A隊。

大專一般男子組上屆冠軍東海大學A隊本次以頭號種子身份出擊，複賽首輪迎戰地主中山大學A隊，東海大學隊長姜睿宏以強勁的球質及多變打法，幫助東海拿下關鍵勝利，以2比1晉級次輪。姜睿宏自小學時期便是福興盃的常客，在與對方拉鋸時展現強大的心理素質，幫助球隊贏得關鍵勝利。

深藏不露的姜睿宏其實是「網球二代」，其父親姜治文是台灣少數的國際白牌裁判，在台灣各大職業賽都能見到其身影，本次也擔任大專公開男生組決賽的主審裁判。姜睿宏深受父親影響，進而考取中華民國網球協會裁判證照，週末時父子倆也時常一同打球。熱愛網球的「姜氏父子檔」先後在本次福興盃登場，完成另類合體，也成為賽事一大亮點。

其餘焦點賽況，身為大專一般男子組上屆季軍的第二種子逢甲大學遭到中原大學B隊擊落，奪冠呼聲高的台灣大學A隊則是遭遇中國醫學大學A隊的強勢挑戰，有驚無險以2比1晉級，持續尋求隊史在福興盃的第4冠。

(中時 )