HBL高中籃球聯賽落幕，蔡英文總統、副總統賴清德及衛福部長陳時中皆現身力挺，為球員加油。但對比球賽熱鬧開打，全國學生表演藝術類競賽團體組比賽卻已連續2年以防疫為由宣告停辦，讓家長質疑，去年疫情狀況不明朗，停辦可理解，今年教育部卻在宣告藝文比賽停辦後，准許球賽繼續開打，防疫標準不一致，難以服眾。籲教育部重啟協商，可以延期，但不要停辦。

教育部師資培育及藝術教育司於1月27日以公文指出，因疫情影響需停辦藝文賽事。隔日教育部體育署卻在例行記者會上公告HBL球賽防疫準則，引發批評聲浪。隨2月衛服部部立桃園醫院解封後，教育部邀各縣市代表再行討論，最後仍以管弦樂、合唱比賽選手無法配戴口罩等原因，決定停辦藝文競賽。

苗栗縣議員黎煥強接獲不少家長陳情，他表示，今年停辦的理由連許多老師也無法接受，HBL球賽總決賽在台北小巨蛋舉行，還開放民眾入場，人數可達上萬人，教育部體育署為保障學生參賽權益，在防疫最高規格下積極辦理；準備藝文競賽的學生，同樣願意放下玩樂時間辛苦練習，但教育部為甚麼對體育和藝術卻有雙重標準？

民眾黨立委賴香伶偕同黎煥強，9日和家長代表共同召開記者會，呼籲教育部應在一周內重新評估及規劃賽事。賴香伶表示，隨邊境解封、帛琉旅遊泡泡計畫提出等中央防疫政策逐步開放時，公眾集會的重點在於「確實掌握與會名單以利後續追蹤、全程戴口罩」等防疫措施，教育部對藝文競賽的防疫疑慮並非無法解決，而是有沒有決心。

家長代表邱永林表示，教育部有提供「替代方案」，指學生可申請舉辦展演取代比賽，「但等到申請完、可以辦展演時，已經是6月到10月。參賽學生有些進入會考或指考應試，應屆畢業生也不能參加。顯見教育部對替代方案也沒好好想過配套措施。」

邱永林也提供多則參賽學生的匿名臉書貼文，讓外界看見學生心聲。有學生寫道：「一聽完宣布，完全忍不住，直接哭出來，真的是第一次全班相擁而泣。」邱永林表示，自己從事心理工作，學生去年就面臨停賽，今年又再一次打擊，也影響學生信心。

(中時 )