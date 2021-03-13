萊豬進口引發人心惶惶，教育部今(13)日表示，為強化校園食安把關，109年已向行政院爭取新台幣12.5億元經費，全額補助全國22縣市、共1944所國民中小學，精進學校廚房安全衛生，讓家長繳交的午餐費用回歸到食材，維護學生健康。

為提升學生午餐品質，教育部國教署指出，每年編列預算挹注各縣市政府，協助改善國民中小學午餐廚房硬體及設施設備。

國教署表示，全國3368所國中小，8成已由學校自設廚房供餐。為維持學校廚房每日正常運作，相關日常保養檢修、更新汰換、重新整建廚房及行政資訊化皆需龐大經費。於近年學校提報申請補助計畫總額達數億元，但每年補助經費有限，緩不濟急，因此向行政院提報「國民中小學午餐廚房精進計畫」，推動改善及精進學校廚房，相關項目及措施包含補助新建廚房、自設廚房擴充為集中式廚房、廚房設施設備修繕及汰舊換新、優化自設廚房資訊及消毒設備，以及增置集中式廚房供應他校所需設備，相關經費共新台幣12.5億元，至少有1944所國民中小學受益。

國教署也提到，每年編列新台幣21億補助經濟弱勢學童午餐費用，每年有約近40萬人次受益，該項經費賸餘款，也可用於協助集中式廚房或偏遠學校食材運費、支付偏遠或小型學校廚工薪資、學校廚房整建或新建相關設施設備汰換等相關費用，並同時補助70人以下偏遠地區學校廚工薪資。

國教署強調，會持續協助讓家長繳交午餐費用回到食材上，讓偏鄉學童享有和都會區同等的飲食照顧，保障學校午餐品質，促進學童健康。

(旺報 )