立委張廖萬堅多次召集相關單位研商解決，希望爭取中央補助改善足球訓練場地，預計兩校可望各爭取近千萬的補助。（立委張廖萬堅服務處提供）

近年來，台中基層學校足球在各級比賽中，紛紛取得亮眼成績，取得代表台灣爭取國際佳績，然而學校欠缺完善場地可供訓練，立委張廖萬堅多次召集相關單位研商解決，並到國安與黎明國小現場會勘，希望爭取中央補助改善足球訓練場地，預計兩校可望各爭取近千萬的補助。

張廖萬堅說，近幾年台中足球風氣逐漸在基層盛行，西屯、南屯區就有多所學校足球隊表現亮眼，但因足球場地不夠完善，不利訓練且容易受傷，學童們必須忍受球場不平、泥濘，而基層社區或俱樂部足球隊，也苦無專業球場可練習。

張廖萬堅表示，幾年來，致力於足球場地的爭取與改善，除協助爭取朝馬足球場近六千萬的經費納入前瞻計劃預算外，之前亦爭取到體育署朝馬路文小91預定地，分別增設一面人工球場及11人制足球場、西屯國小室內練習球場等積極協助多所學校的場地改善。

立委張廖萬堅多次召集相關單位研商解決，希望爭取中央補助改善足球訓練場地，預計兩校可望各爭取近千萬的補助。（立委張廖萬堅服務處提供）

經各界會勘後，將儘速修正意見，未來不但可供訓練，也可提供正式比賽使用。（立委張廖萬堅服務處提供）

國安國小及黎明國小分別在去年底提報計劃，今年初都已安排體育署及教育局等相關單位到現場會勘，今日再次邀請到台體大呂桂花教授親自到場複勘，並提出多項改善建議，希望儘速趕在四月底核定，然後順利在暑假發包。

經各界會勘後，國安國小校長陳貞蓉表示，將儘速修正意見，朝向8人制標準人工球場，未來不但可供訓練，也可提供正式比賽使用。

黎明國小校長徐大偉說，校內女足球隊經常在國內各項比賽中獲得亮眼成績，更多次代表台灣出國到丹麥、挪威參與國際賽事並取得冠軍的殊榮，但校內場地十年來因頻繁使用，導致草皮凹凸不平、排水不良的問題亟需改善，為此與家長會長張峻榮及三厝里長黃俊銘積極向張廖萬堅委員反映，希望能爭取經費改善為標準球場，未來也可作為比賽場地或提供給社區使用，共同推動基層足球運動的風氣！

張廖萬堅強調，在台體大呂桂花教授專業的建議下，希望兩校能夠盡快調整申請計劃書，後續將持續協助爭取經費的挹注，期許台中的足球運動風氣能夠更加蓬勃發展！

(中時 )