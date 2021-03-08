陳勢安擔任本屆HBL高中籃球聯賽代言人。（索尼提供）

陳勢安在HBL總決賽上演唱〈心之所往〉。（有勢有錢娛樂提供）

陳勢安是本屆HBL高中籃球聯賽代言人並演唱主題曲〈心之所往〉，周末舉行總決賽，為了好好替選手集氣，傳達歌曲的力量，〈心之所往〉MV在總決賽前正式上架，MV以球員間的互動，表現運動員在投籃前，聆聽心中的聲音，奮力拋出球的那一份熱血堅持，陳勢安化身夢想的觀察者，他直說：「在一旁看著他們，就能感受到他們為追求夢想的努力付出，我都跟著熱血起來！」

陳勢安希望MV所表達的故事，可以化作祝福，將滿滿的能量傳給聽歌的人：「我是一個很重視追夢，一定要活得非常有樂趣，非常有目標。希望透過這首歌能帶給有夢的人勇氣，勇敢追夢。」也是運動健將的陳勢安自從擔任HBL代言人以來，深深感受到球員的熱血，拍攝MV時終於有機會和球員們一起打球，陳勢安說：「MV中我的角色比較特別，平常我是一個歌手，這次比較像是一個觀察者，觀看所有球員的每一個瞬間、每一個表情，然後去講故事。」有別於以往都是以他為主角的拍攝視角，讓他打趣表示：「我覺得蠻輕鬆的，因為很早就可以下班！」

自去年底發行睽違兩年的新作品〈心之所往〉後，歌迷紛紛敲碗新歌正式版的MV，陳勢安特別選在HBL總決賽前夕上架MV，要為所有參賽球員集氣和送上賀采！在總決賽前，陳勢安也前往男子組四強隊伍南山高中探班，以雞排為球員及教練補元氣，在冠軍資格賽時，南山高中在最後一節上演逆轉勝，成功晉級總冠軍賽，最終奪得亞軍。而陳勢安持續關心賽事，周末在錄音室為新專輯趕工錄音，看到賽事拉鋸太緊張，他一度暫停錄音緊盯球賽，忍不住說：「心臟差點停了。」昨天冠軍賽，他親自到場演唱，為球員加油，不忘再次鼓勵大家：「勇敢去追求夢想，變得更熱血，不斷挑戰自己。」

(中時 )