龍元宮元宵節當日將發送5000顆限量版發財母金，祈求神農爺讓鄉親能在新的一年賺大錢。（黃婉婷攝）

元宵佳節就在今日！由楊梅區公所主辦的「客家花燈踩街」、龍元宮「迎古董接財神」雖因疫情相繼取消，楊梅30里、1宮廟仍自製特色花燈，展示在里內公園、集會所等地，保持「社交距離」點亮楊梅大街小巷，預計展示到3月3日，龍元宮則在今晚7時30分發放限量招財母金，祈求神農爺庇佑百業豐收、賺大錢。

受疫情影響，桃園市境內元宵氣息淡去許多，預計18日登場的桃園燈會也在日前取消，改以在初六開工日發放30萬個「牛轉乾坤小提燈」，但南桃園仍有地方大搞創意，在合乎防疫規定的前提下，舉辦慶祝活動祈求新年好運。

具百年歷史的楊梅客家花燈踩街，一改過往車隊鼓陣形式，改請各里發揮創意自製特色花燈，如永寧里結合周邊休區特色，製作乳牛花燈，可愛笑容超討喜；梅新里則打造戰鬥公牛，姿勢看來蓄勢待發，象徵地方建設蒸蒸日上，上湖里則製作腳踩金元寶的黃金牛，頗有台灣錢淹腳目的意味。

「整個楊梅都是花燈展場！」楊梅區長羅國裕說，為避免群聚，各里團隊已在里內擇點展示，自農曆春節至3月3日（客家天穿日）前都會點燈祈福，公所也將今年的花燈地圖放置網站上，供居民前往賞燈，延續春節歡喜氣氛。

龍元宮今年也將釋出5000顆限量版招財母金，邀請民眾在元宵節當日晚間7時30分，於廟前廣場排隊領取。龍元宮主委林錦浪說，廟兩側還打造彩色鐵製麒麟，為疫情祈福，戲台上也有拖著元寶的青牛亮相，象徵來年財運亨通，期以靜態方式讓民眾體會民俗文化魅力。

(中時 )