從懂事以來，我就喜歡紙鶴，但總是學不會，因此特別羨慕會摺紙鶴的人。有一次，我陪朋友去相親，結果卻是我與相親A男相意合，成為男女朋友。約會時，A曾在公園涼亭摺紙鶴給我。

那陣子，有天為了參加工廠一位大姐的喬遷之喜，B男提議載我們三個好姐妹一同前去。由於我住得較遠，回程時他毅然決定要單獨送我回家，偏偏下著大雨，他建議在公園涼亭休息一下等雨停。

他順手從後車廂拿雨傘及一包東西。是色紙？沒錯，是色紙。

「我習慣閒暇時摺紙鶴，喜歡她的自由及優雅，」他邊摺邊說著。

我訝異地心想，怎麼兩個男的都會摺紙鶴，也知道我喜歡紙鶴，更巧合的是，都在公園涼亭……

其實我的心意屬B，但他家人急著要我們以結婚為前提交往，我本是未婚主義者，如此壓力讓我躲他好一陣子。那年我的生日，因為工廠出貨，一大早他就在辦公室了。看到他，我愣了一下，瞬間安靜的空氣令人不自在，我走進去，他走出來，肩膀交錯的電流我感受到了……接著，我看到桌上兩隻相望的紙鶴，他用工廠報表摺了兩隻紙鶴，還在翅膀上寫著我的生日及I love you……為了我，他通宵了。

我將紙鶴拿在手上，沉默許久。爾後每天上班，就會有一對紙鶴出現在我的桌上，不管大小、材質，我都默默收起來，然後跟他說，「不要再摺了，我們不可能的，我知道你要訂婚了……」

「讓我摺到一千隻吧，好好結束這段緣。」

真的，到了一千隻紙鶴，就結束了，我沒參加婚禮，因為我是A的新娘。

本文作者:雨煙

(本文摘自 《講義雜誌 2月號》)

《講義雜誌 2月號》

(中時新聞網)