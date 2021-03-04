黃子佼今出席「與書本的短程旅行-桃園市漂書運動」。（新視紀整合行銷提供）

黃子佼（佼佼）今出席「與書本的短程旅行-桃園市漂書運動」，愛閱讀的佼佼，從小就喜歡賴在床上，用被子搭帳棚躲起來看書營造小宇宙，甚至因此近視。現在家裡則有一張專屬沙發，他每天必定抽空閱讀半小時以上，窩在上面翻閱紙本，伴隨音樂、點燃香氛，同時品嘗太太的手沖咖啡，營造「視覺聽覺嗅覺觸覺味覺」五感全開的日常，但他笑稱，40歲後，最佳讀書伴侶不是老婆，而是老花眼鏡。

佼佼回想自己閱讀量最大時期是在國中前後，當時有一半零用錢買音樂帶，一半零用錢就是買書。他說：透過雜誌、報紙的書摘，閱覽一本書的精華再入手，萬無一失。雖然電子書種類多、獲取方便，他還是會在書店或網路商場購買實體書，佼佼自認是習慣與偏執，很喜歡聞紙張味道。

佼佼去年因為疫情減少工作量，趁空檔跑遍二手書店，買了三毛、赤川次郎、幾米、倪匡等人的老書，都是他童年的回憶，他透露，自己的資訊焦慮症很嚴重，至今還是習慣訂報紙、雜誌。而家中未讀雜誌與書本橫跨20年，許多尚未開封或翻閱，但也捨不得丟棄，笑說：「訂報送的小贈品很不錯啊！當然我也會用網路輔佐一些資訊，但終究還是喜歡紙本，握在手上很踏實，感覺功力倍增。」

(中時 )