今（26日）是元宵節，新北市新莊區26日凌晨1時左右，忠孝街29巷一棟公寓1樓突然冒出火煙，警消獲報趕抵達，發現屋內囤放大量資源回收物，警消在臥室內發現68歲的陳姓男子已失去生命跡象，急救後仍傷重不治。

新北市警消獲報，派出23輛消防車及多名警消前往，到場發現建物1樓有火煙竄出，屋內囤放大量回收物，立即布設3條水線入室搜索，在5分鐘內控制火勢。隨後在臥室內發現獨居的陳男，但送醫後不治。

警消初步研判燃燒面積約為15平方公尺，至於確切的起火原因，仍有待火調釐清。

(中時新聞網)