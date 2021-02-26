儘管去年第1季大陸仙桃廠區受新冠肺炎疫情影響，受惠於各產品應用HDI比例增加，PCB廠—健鼎(3044)109年合併營收555.48億元，稅後盈餘61.25億元，同步創下歷年新高。健鼎為因應客戶需求，湖北仙桃三廠將於第2季末加入量產，在新產能加入下，預估今年合併營收有望較去年成長3%到5%，再創歷年新高。

去年第1季新冠肺炎在湖北地區大爆發，健鼎仙桃廠因位於疫情重災區湖北，封城之下營運受到不小衝擊，所幸健鼎產品應用分散，且各產品應用HDI比例增加，目前已超過35%，帶動健鼎業績自去年下半年急起直追，健鼎109年第4季合併營收為151.09億元，營業毛利為32.43億元，受人民幣對美元升值、折舊比例略增影響，單季合併毛利率為21.46%，較第3季下滑0.98個百分點，單季稅後盈餘為18.32億元，以期末股本52.56億元計算，單季每股盈餘達3.49元，高於法人預期；累計109年合併營收為555.48億元，年增2%，創下歷年新高，營業毛利為111.5億元，年減1%，營業淨利為65.74億元，年減2.9%，營業淨利率為11.84%，年減0.59個百分點，稅後盈餘為61.25億元，年增1.5%，創下歷史新高，每股盈餘為11.65元。

健鼎1月合併營收上衝至58.16億元，月增10.4%，年增45.5%，創下單月歷史新高；由於汽車及記憶體相關需求強勁，若農曆年後員工返廠順利，健鼎預估，第1季合併營收有望挑戰歷年同期新高。

為因應客戶需求，健鼎湖北仙桃三廠將於第2季末加入量產，預計將新增10%產能，總產能將由900萬平方呎增加至1000萬平方呎，新增產能70%用於多層板，30%為HDI。

在新產能加入下，健鼎預估，今年合併營收有望較去年成長3%到5%，再創歷年新高。

(時報資訊)