手上訂單滿載，聯德控股-KY(4912)今年2月營收可望較去年同期有翻倍成長，股價今天逆勢上揚，漲幅一度接近半根停板。

聯德控股-KY元月營收表現亮麗，達到6.1億元，年增72.2％，創下歷年1月最佳成績，主要運動器材、手機零組件接單暢旺，運動器材更是呈現供不應求，聯德控股-KY在缺艙、產能吃緊情況下，積極協調出貨，以滿足客戶所需，帶動1月營收首次站上6億元。

2月雖然兩岸工廠都遇到農曆年休假，不過，客戶需求依舊強勁，法人推估，2月營收有望較去年2月1.6億元呈現倍增狀況，再次創下歷年同期新高，3月恢復正常工作天數，第2季底隨著美系手機客戶新機種準備上市，聯德控股-KY今年接到更多款手機訂單，另外，包括伺服器、健身器材拉貨增加，營收將再呈現爆發性成長，單月營收創高可期，今年將一路旺到年底，全年的營運預期沒有淡季。

(時報資訊)