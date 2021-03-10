國際大宗原物料行情不斷走高，今年相關大宗原物料產品因價格提升，泰山(1218)營收動能強，2月自結合併營收6.29億元，年成長24.43%，連續5個月單月營收較去年同期成長，前2月自結營收14.75億元，較2020年同期成長近2成。

由營收表現來觀察，泰山2021年元月營收幾乎平了2020年整年的單月最高記綠，前2月營收更有近2成的成長表現，接下來新品上市週期的到來將成為市場關注的焦點。泰山企業在高毛利產品策略的奏效下，去年前3季稅後淨利新台幣6.96億元，EPS 1.43元，法人樂觀預期，2020年可望繳出張漂亮的成績單。

泰山在消費食品方面，所屬品牌除穩定成長外，延續國內市佔率第一名的《Cheers氣泡水》在開出紅盤後，人氣至今仍居高不下，加上《茶攤一條街》的市場接受度廣受好評，整體表現呈現淡季不淡之勢。此外，大陸事業漳州廠因去年受疫情影響以致基期較低，今年在策略調整得宜及促銷活動執行到位下，已帶動業績逐步增溫，整體營收表現延續年初走勢持續攀升。

(時報資訊)