鴻海(2317)公布2021年2月自結合併營收4018.93億元，雖較1月5002.18億元減少19.66％，降至近7月低點，但較去年同期2174.6億元跳增達84.81％，續創同期新高。累計前2月合併營收9021.11億元，較去年同期5820.25億元成長達55％，續創同期新高。
觀察2月四大類產品概況，鴻海表示，與1月相比，以消費智慧產品最強、元件與其他產品居次，電腦終端產品位居第三、雲端網路產品殿後。但與去年同期相比，以消費智慧產品最強、雲端網路產品居次，電腦終端產品位居第三、元件及其他產品殿後。
展望首季，因工作天數較少，鴻海預期四大產品線均將較去年第四季顯著下滑，以元件與其他產品衰退幅度較小。但由於去年同期受疫情影響、比較基期較低，預期四大產品線均可望顯著優於去年同期，其中以消費智慧、元件與其他產品成長動能較強。
鴻海董事長劉揚偉去年底法說時預期，今年營收可望繳出個位數成長，朝全年毛利率達7％目標邁進。四大產品線中樂觀看待消費智慧產品表現，並持續看好雲端網路產品需求，元件及其他產品可望高度成長，僅電腦終端產品預期將小幅衰退。
(時報資訊)
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