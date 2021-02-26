八仙山國家森林遊樂區正值櫻花盛放。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

八仙山國家森林遊樂區正是春意盎然、鳥語花香的季節。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

八仙山國家森林遊樂區正值櫻花盛放，228連假提供免費接駁車。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

228連假已到來，是民眾出遊的好時機，八仙山國家森林遊樂區正值櫻花盛放，漫步在落櫻繽紛步道格外浪漫。東勢林管處指出，八仙山國家森林遊樂區是中部最佳踏青景點，為因應遊客需求，228連假提供將免費接駁車。

東勢林管處表示，八仙山國家森林遊樂區正值櫻花盛放，仿佛鋪上粉紅色絢麗的地毯，將碧綠的山頭抹上嫣紅，漫步在落櫻繽紛的步道，讓森林裡的芬多精及負離子給人元氣滿滿，八仙山國家森林遊樂區是中部最佳踏青景點。

東勢林管處指出，為因應遊客需求，八仙山國家森林遊樂區自27日至3月1日早上9點至下午4點40分提供免費接駁巴士，從豐原客運谷關站（明高溫泉養生會館對面）至八仙山收費站，遊客下車購票後即可搭乘園區內接駁車至八仙山遊客中心。

此外，凡持有八仙山國家森林遊樂區入園發票，可於谷關立體停車場旁全家便利商店繳費折抵20元停車費優惠，請遊客多多利用。

八仙山國家森林遊樂區正是春意盎然、鳥語花香的季節，歡迎闔家蒞臨，區內設有小木屋住宿及餐飲服務，訂房、餐請洽台中商旅八仙山莊：04-25950266。園區旅遊資訊請洽八仙山國家森林遊樂區遊客中心：04-25951214。

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