拜全球需求回溫之賜，日本元月工業生產終於在三個月以來，首次看到正向成長。這也表示日本正努力甩開新冠疫情糾纏，試圖回到經濟成長正軌。日本工業生產雖傳佳音，但零售銷售業績受到日本為抑止疫情擴散，所宣布執行的緊急狀態給拖累，已連兩個月走跌。

根據26日日本官方正式數據，受電子零件與通用機械產量大增，以及汽車產量小增拉抬，元月工業生產成長4.2％。

相較於2020年12月下跌1%，與市場預估值4%來說，日本元月工業生產繳出一張漂亮成績單。同時，日本經貿與工業部（METI）調查也發現，製造業者預計2月產量還會增加2.1％，但3月可能就會減少6.1％。

日本政府樂觀表態，對自己工業生產評估維持不變，表示這項經濟數據正在成長中。不過，由於全球汽車需求降溫，工廠產量在2020年11月與12月減少。所幸科技電子產品接棒，暫時讓工業生產得以不會太難看。

產業分析師謹慎指出，國際社會為防疫情擴散，還是有嚴格防疫措施，這也會間接影響日本景氣復甦，因此預估2020年上半年度，日本經濟成長將受壓抑。

相較工業生產有不錯的好消息，零售銷售還是被困在泥濘中動彈不得。

26日，日本最新官方數據顯示，元月零售銷售卻年減2.4％，這表是新冠疫情期間，每個人都看緊錢包不敢任性花錢。

同時，日本元月零售銷售數字，與市場預估下跌2.6％差不多。至於2020年12月經調整後的日本零售銷售，則是減少0.2％。

(時報資訊)