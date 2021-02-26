台股今（26）日殺聲連連，表現疲弱，不過營建股國揚（2505）、冠德（2520）、夆典（3052）、隆大（5519）等，表現相對抗跌，盤中維持紅盤，小幅上漲。其中國揚、冠德等坐擁完工入帳成長撐腰、布局商辦市場、新台幣匯率升值等題材，股價表現相對堅挺。

國揚手中最強金雞台北市「大南港案土地」，去年宣告成功標售，獲利了結，衝高2020年全年營收達142.78億元，年增率高達6.42倍，刷新歷年最新紀錄；法人預期，全年獲利也將改寫紀錄，挑戰新高。

進入2021年，受到全台大缺工、營建成本攀升的影響，國揚去年有一部分新案，完工交屋時程遞延到今年，包括總銷37億元「早安國揚」、70億元「國揚矽谷」、「翡翠森林」三期等，都延後到今年交屋，主要會集中在上半年陸續交屋入帳。

因此國揚1月營收仍維持創高，單月達4.37億元，年成長5.28倍之譜。

至於冠德，呈現大盤皆綠我獨紅。去年完工入帳大爆發，登上營建股年度「營收王」寶座，衝出大黑馬，營收已創歷年新高、達271.81億元。

法人預期，冠德2020年全年EPS可望刷新六年最高；展望2021年，敦北地上權玉山商銀總部將於第二季完工交屋，加上三案新完工入帳，且在根基營造（2546）、環球購物中心兩大轉投資事業推升下，營收可望再度刷新紀錄，獲利有機會挑戰七年最高點。

(工商 )