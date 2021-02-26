全球航空股大漲，客運復甦可期、貨運持續漲價，航空股今天持續強勁，華航(2610)盤中買盤再起，今天不但盤中漲幅已達7％，成交張數更高達80萬張以上，創下史上最大量，收盤有可能衝破百萬張大量，成為今天台股人氣王。長榮航(2618)今天也是逆勢上揚，最大漲幅高過2.5％，盤中成交張數接近25萬張，暫居台股今天第四大成交張數。

航運股去年第4季以來成為市場追逐標的，海運運價數倍大漲，長榮(2603)、陽明(2609)屢屢爆量。而今年以來疫苗上市，解封的期待吹動全球航空股大漲風潮，華航成為這波領航標的，今天來到14元以上，創下2015年8月以來新高，一個月以來漲幅已經高達4成，接下來恐怕面臨分時撮合交易來冷卻一下熱度。

原本市場期待只是解封後的客運需求，也推測解封後需求湧出，機票恐怕跟貨運艙位一樣一票難求，讓低迷已久的航空客運久旱逢甘霖。而貨運在近日卻宣布大漲，讓基本面更注入一劑強心針。華航今年將會擁有21架全貨機，其中有18架747純貨機，3架全新的777純貨機；長榮航空原只有5架777全貨機，去年12架777客機座椅轉型成為客機載貨，今年貨運的貢獻在上半年先撐住半邊天，再由客運接棒，讓今年航空股相當有轉機題材。

(時報資訊)