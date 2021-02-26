CH-53K「種馬王」（King Stallion）重型直升機

以色列國防部25日宣布，已決定採購塞考斯基∕洛克希德馬丁（Sikorsky/Lockheed）CH-53K「種馬王」（King Stallion）重型直升機，而不是波音（Boeing）的CH-47「契努克」，來汰換1960年代就已開始使用的22架CH-53D「海種馬」（Sea Stallion）直升機。

據《全球飛行》（FlightGlobal）網和《防務新聞》（Defense News）26日報導，以色列在選購這款為美國海軍陸戰隊研發的重型直升機後，已成為它的第一位外銷顧客。

而以色列國防部長甘茨（Benny Gantz）說，對進一步加強以色列國防軍（Israel Defense Force）的戰力來說，為空軍採購這款重型直升機是很重要的一步。他並強調，這款直升機不僅對以色列國防軍執行廣泛的任務不可或缺，也切合空軍的作戰，以及因應戰場瞬息萬變挑戰的需求。

(中時新聞網)