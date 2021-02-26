各產品應用HDI比例增加，且終端需求暢旺，PCB廠—健鼎(3044)109年稅後盈餘61.25億元，創下歷年新高，健鼎預估，今年合併營收有望較去年成長3%到5%，再創歷年新高，美系外資維持健鼎「買進」評等，健鼎今天盤中股價逆勢走高。

健鼎109年合併營收為555.48億元，較108年成長2%，創下歷年新高，營業毛利為111.5億元，年減1%，營業淨利為65.74億元，年減2.9%，營業淨利率為11.84%，年減0.59個百分點，稅後盈餘為61.25億元，年成長1.5%，創下歷史新高，每股盈餘為11.65元。

由於客戶需求強勁，且新產能將於第2季末加入量產，健鼎預估，今年合併營收有望較去年成長3%到5%，再創歷年新高。

美系外資最新報告指出，記憶體、車用及伺服器強勁需求是健鼎第1季淡季營運的推手，我們預期，健鼎第1季將優於季節性，因工作天數較少季減5%，我們將2021年第1季營收/獲利預估分別提高9%/12%至單季合併營收144億元/每股盈餘為2.67元，由於材料價格上漲和新台幣匯率影響，預估合併毛利率約18%到19%，我們預計2021年下半年產能將增加5%到10%，我們將2021年/2022年收入提高4%/5%，上看600億元/640億元，並將每股盈餘略微提高至12.58元/13.92元；維持健鼎「買進」評等，目標價為150元。

(時報資訊)