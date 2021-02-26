疫情影響下，旅遊業大亂，航空界也跟著遭殃。日本航空（JAL）表示，因疫情詭譎多變，2022財年新招聘應屆畢業生人數，將會大大地減少約九成左右，人數約為200名。

日航計畫2022年四月開始的2022財年，僅新徵200位應屆畢業生。同時，不招任何一位空服員。但飛行員與行動不便人士，日航還是維持原招募計畫。

日航目前已將國際航班腰斬再腰斬八成，公司高層無奈地表示，很難預測何時能完全控制新冠疫情。

日航在2020財年僱用2,315名剛出校園的莘莘學子，最初也規劃2021財年會僱用約1,700名畢業生。

但2020年隨著疫情日益嚴重，日航在當年年中時，就立馬暫停招聘活動，並決定在2021財年僅僱應徵200名畢業生。

據悉，日航同業全日空航空(ANA)，也可能在2022財年僅僱用200名應屆畢業生。疫前正常時期，全日空以往是每年會新找3,000名剛畢業的學生。

(時報資訊)