美債殖利率和主要指數齊走低，主要通膨指標出現溫和跡象，而美眾議院周五將表決拜登提出的1.9兆美元紓困案，料將獲得通過。今天美股一開盤下跌不到百點，那指上漲1.29%、標普下跌0.35%。台積電ADR上漲0.71%。聯電ADR上漲1.34%。

截至台北時間26日晚間10點40分左右，道瓊指數下跌91.69點或0.29%、暫報31310.32點；那斯達克指數上漲188.11點或1.43%、暫報13307.55點；標普500指數上漲16.85點或0.44%、暫報3846.19點。

至於5大科技巨頭，蘋果上漲2.25%；Alphabet(GOOGLE)上漲1.73%；微軟上漲1.65%；Facebook上漲2.19%；亞馬遜上漲1.50%。台積電ADR上漲0.71%。聯電ADR上漲1.34%。

分析指出，周四美債收益率繼續拉升，引發美股拋售浪潮，進而衝擊全球金融市場情緒，有市場人士預期拋售一切的浪潮，恐將延續到周五的華爾街。昨日美國基準的10年期國債殖利率突破1.6%，創一年新高，之後才有所回落。

德意志銀行（Deutsche Bank）的研究表示，事實證明，昨天全球市場完全是一場潰退，由於投資者期待未來幾個月經濟走強的前景，主權債券的拋售加速。

預計周五美國眾議院將通過拜登提出的1.9兆美元新冠刺激計劃，其中包括他最初提議中的一些措施，例如向大多數美國人直接發放1400美元支票、每周400美元的額外聯邦失業救濟，以及向各州、地方政府提供3500億美元資金等。

本周美國國債殖利率快速上漲，使投資者擔心美國聯準會可能被迫削減QE或提早加息。風險資產遭到拋售，因為國債殖利率上漲將使公司借貸成本和通貨膨脹壓力上升。經濟學家和投資經理表示，加息是債市對積極經濟形勢的適當反應，因為疫苗正在推出，國內生產總值（GDP）預測也在改善，這將有利於企業利潤，但上漲的速度也抑制了投資者對估值較高的市場領域的興趣。

(中時新聞網)