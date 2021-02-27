憂通貨膨脹＋多空參雜 美股續跌 道瓊重挫469點 06:082021/02/27 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 市場也對通貨膨脹感到憂心，美股今天互有漲跌。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投資人預期美國支出方案和冠狀病毒疫苗有所進展之際，市場也對通貨膨脹感到憂心，美股今天互有漲跌。 道瓊工業指數終場下跌469.64點，或1.50%，收在30932.37點；標準普爾500指數下跌18.19點，或0.47%，收在3811.15點。 以科技股為主的那斯達克指數上漲72.913點，或0.56%，收在13192.344點。（譯者：徐睿承）1100227 內需領先群倫 A股持續受惠 《國際金融》債息升美股趴 歐股跟跌 (中央社) #指數 #美股 #漲跌 #標準 #標準普爾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股失守萬六 證期局緊盯 17:002021/02/26 財經 台積電跌29元 台股重挫498點失守16000點 14:262021/02/26 財經 美國國債收益率上升 美股收黑 道瓊重挫559點 05:472021/02/26 國際 台股 多頭格局不變 04:102021/02/26 證券．權證 A股低開2％ 各類股近全線走低 10:532021/02/26 財經 台股暴跌逾400點 權值股慘爆 法人說話了 11:012021/02/26 財經 美債殖利率緩升 科技股回神 美股開盤3大指數漲跌不一 23:002021/02/26 財經 《日股》日經重摔1200點 日跌幅近1年最深 15:402021/02/26 財經 《港股》美債重擊亞股 港股跌逾千點 16:482021/02/26 財經 股價指數期貨贏家專欄－Fed延續寬鬆 美股高檔波動大 04:102021/02/26 證券．權證 《集中市場》外資賣超944億元 史上最大 15:232021/02/26 財經 國際熱門新聞 憂通貨膨脹＋多空參雜 美股續跌 道瓊重挫469點 - 國際 - 中央社 床地救星 美發現降低勃起障礙風險達2倍的飲食法 - 國際 新冠變種恐打敗疫苗 紐約火速蔓延 - 國際 朱利安尼等遭求賠償天價 專家：一關鍵恐讓他們輸定了 - 國際 葉倫：美國將撤除全球數位稅主要障礙 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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