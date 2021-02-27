行政院長蘇貞昌26日到立院就新冠肺炎疫苗與百億養豬產業基金專案報告備詢，但在報告書中，竟然出現一頁農委會主委陳吉仲的「個人奮鬥史」。對此，東華大學教授施正鋒分析背後原因，可能陳吉仲將要擔任行政院副院長，所以才會這樣力捧。

施正鋒今(27日)接受《中天新聞》訪問時表示，不管是專案報告還是錢，都要合理化這件事情，牽涉到我們豬農如何轉型這部分，大家一般都是可以接受，但突然看到那個文字，還以為是以前蔣中正看魚往上爬的感覺。

施正鋒坦言，那不是普通的1450，因為1450是幫忙講政策的，也不會講到這些東西，除非想到說陳吉仲是不是要當行政院副院長了？才把他捧到這樣子。他也忍不住直言，「何必這樣呢？除非你對他個人的未來，要用他一些鋪陳，但坦白講不太合理」。

針對蘇揆報告的內容，施正鋒指出，應該是各部會先提草稿，如果有些東西比較遠的就會先討論一下，如果沒有還是會交代大原則，農委會主委應該看過，「那至少行政院秘書長也要看過吧？或者院長的幕僚也會看過」。

施政峰分析，蘇院長的表情，看起來沒有很訝異，因此他認為，應該是有意的才對，而陳吉仲可能有更上一層樓的空間，前陣子國安團隊處理完了，看起來閣揆不會換人，因為會很難看，所以這時候會有一些調整，而陳吉仲同時後到院長和總用，「是不是會有這個高升的，我猜是不是要用他來當副院長，才會講的那麼動人，提感動的故事出來」。

力捧當副閣揆?蘇貞昌報告 造神?一整頁闡述陳吉仲生平

(中時新聞網)