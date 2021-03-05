【LIVE直播】行政院長蘇貞昌備詢前聯訪｜2021.03.05

藻礁公投連署日前已達35萬安全門檻。圖為藻礁公投小組4日在四平街進行遊走式連署快閃，要力拚50萬份。（郭吉銓攝）

為反制珍愛藻礁公投，經濟部長王美花指出，中油第三天然氣接收站如果喊卡，減煤成果將走回頭路，並強調「絕不是恐嚇人民」。對此，行政院長蘇貞昌今也加碼說，供電是民生必需，產業發展分秒不可斷，若換到其他地方，連新竹科學園區可能受影響；他說，「這不是對抗，也沒有威脅」，而是大家要做最明智的抉擇。

中油規劃在桃園觀塘、台灣唯一藻礁區精華地帶，設置第三天然氣接收站，以供應全台最大天然氣電廠大潭電廠的用氣，引發環保團體抨擊破壞生態，遂發起「珍愛藻礁公投」。儘管民進黨一度將藻礁公投與核四公投做出連結，但因引來環團指控抹黑，反讓連署能量暴增，目前累計連署數已衝破50萬，遠遠超過連署門檻。

面對新一波的社會運動，經濟部長王美花日前喊話強調，第三天然氣接收站如果喊卡，中南部減煤的成績會再回頭；她更意有所指地說，「絕對不是恐嚇人民」。

行政院長蘇貞昌今赴立法院備詢前，被問到「王美花說沒有三接，就會持續燒燃煤，這是不是威脅？」蘇貞昌說，這不是對抗，也沒有威脅，是完整的讓國人知道訊息，並做對台灣最好的抉擇。

對於民進黨內有聲音要針對「珍愛藻礁公投」提出「反制公投案」，蘇貞昌表示，這件事不是經濟與環保的對抗，而是環保與環保的抉擇，蔡政府為了盡全力保護藻礁，已刪減國民黨執政時期的9成區域，縮小到1／10。

但蘇貞昌也警告，保護藻礁，也一定要維護穩定供電，畢竟民生生活最必要的是供電，相關產業發展分秒不可斷，如果第三天然氣接收站還要換到別的地方，起碼超過10年以上，最大影響會是北部供電，其中也包括新竹科學園區。

蘇貞昌向環團喊話，他已經請相關部會把完整資料跟國人報告，持續溝通，「大家要做最明智的抉擇」。

(中時 )