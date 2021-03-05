3月3日首波新冠肺炎疫苗終於來台，但民進黨立委王美惠今天在立法院質詢時仍直言，雖然台灣防疫全世界第一，但打疫苗卻落後國際四個月，她也關心下一波疫苗抵台的時程，但衛福部長陳時中並未給出明確到貨的時間表。

王美惠首先指出，3月3日首批疫苗抵台後，陳時中說自己在「飛機落地前1小時才獲悉」，請問行政院長蘇貞昌是多久前知道的？蘇貞昌表示在差不多同樣的時間，他本人、蔡總統和陳時中對各種情形都有掌握。

王美惠接著詢問，當時這架載運疫苗的飛機突然降落時，衛福部有做好保存工作嗎？陳時中表示，不管是疫苗落地之後的風險檢驗乃至於運送，政府都早就進行過相關演練，倉儲也做好準備。

此外因為日前中央流行疫情指揮中心將第一劑與第二劑疫苗施打間隔時間訂為最少要8周以上，因此王美惠詢問，第二波疫苗能否在8週內抵台？

對此陳時中並未給予承諾，他只說如果第二批疫苗能進來，就可以讓更多人更早施打，如果有延遲，政府也有對施打量做過精密計算，一切都在控制中。

對此王美惠提醒，政府的防疫表現是全世界第一，但打疫苗落後國際約四個月，她也希望未來要讓台商能回台灣打疫苗，比較安全。

(中時 )