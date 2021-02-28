中國大陸以病蟲害為由宣佈暫緩台灣鳳梨銷往大陸，前總統馬英九今天參加二二八紀念日相關活動前受訪表示，兩岸2009年12月即已簽署《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》，這條路並沒有斷，這問題不是不能解決，有誠意的話很快就能解決。

馬英九指出，這件事不必去找WTO（世界貿易組織），兩岸2009年12月就有簽署《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》，對岸通知我們就是透過這個，代表這條路並沒有斷，現在要趕快放下政治成見，這問題不是不能解決，有誠意很快就能解決。

媒體追問鳳梨能不能出口去大陸是否涉及九二共識的問題？馬英九說，這應該沒有直接涉及九二共識，是雙方對病蟲害看法有些不一致，因此現在最重要是照顧農民權益，維護兩岸關係順暢發展。

馬英九也在臉書上指出，台灣外銷的鳳梨九成五銷往大陸，約佔總產量一成。大陸方面在產季之中，突然宣布暫停臺灣鳳梨進口，來得又快又急，不僅衝擊果農生計，更讓台灣社會錯愕，傷害台灣民眾的感情。

《農產品檢驗合作協議》有規定，雙方同意在「科學務實」的基礎上，協商解決農產品貿易中的檢疫檢驗問題。既然陸委會也表示，希望雙方業務主管部門依協議機制溝通，及早恢復鳳梨輸陸，並將提供協助，政府就應儘快設法與對岸協商，除了農委會防檢局與陸方的技術性對話外，陸委會更可在政治層面上助一臂之力，以兩岸協議為本，謀求務實解決問題良方。

馬英九也提到2018年國內鳳梨盛產卻滯銷，高雄大樹區種植50甲鳳梨田的「鳳梨伯」林益請他幫忙，在台南市議員謝龍介的協助下，大陸水果通路商向鳳梨伯訂購了200個貨櫃、1400噸鳳梨。此次大陸將暫停台灣鳳梨進口，鳳梨伯也將是眾多受影響的果農之一，請政府一定要提出有效對策，儘速協助農民度過難關。

馬英九肯定蔡英文總統最近喊出願意在對等尊嚴下，促成兩岸有意義對話，化解對立，也期待兩岸人民逐漸恢復正常交流。但是在面對陸方暫停台灣鳳梨進口的問題上，建議政府好好思考，如何迅速重啟兩岸協商，展開有效對話。兩岸也都應該放下政治成見，拿出善意誠意，才有可能及時避免傷害，真正解決問題。

(中時 )