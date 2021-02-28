大陸海關總署近日宣布明(1日)起暫停台灣鳳梨進口，而民進黨政府上下則全體動員號召國人吃鳳梨，對於此次銷陸鳳梨是否可能讓國軍協助吸收？國防部今證實「已鼓勵國軍所屬伙食團踴躍購買」。過去服役曾擔任預官排長、管過伙房的律師林智群則開出一張「鳳梨菜單」，網友看完直呼「還好我退了」、「黑暗料理界？」。

總統蔡英文與國軍將領。(圖/取自蔡英文臉書，軍聞社提供)

國防部今天證實，將配合農委會促銷方案，運用副食供應通路，鼓勵國軍所屬伙食團踴躍購買。

林智群28日在臉書貼文分享一張菜單，三餐內容如下：

早餐；

饅頭夾鳳梨炒蛋、鳳梨活力湯

午餐：

鳳梨炒雞丁、鳳梨炒木耳、鳳梨炒豆飯、鳳梨苦瓜湯

晚餐：

鳳梨炒肉絲、鳳梨番茄炒蝦仁、鳳梨火腿炒飯、鳳梨蓮子湯

水果：鳳梨、鳳梨汁

現職律師的林智群強調，以上菜單是在副供站可以提供的材料限制下為之，故伙房有時候會「被譙」不是沒理由的。至於身為排長的他，會吃這份菜單料理嗎？他笑稱答案是「麻煩uber eats 給我一份大麥克⋯⋯」。

網友看完紛紛回應，「還好我退了」、「黑暗料理界派來的？」、「請支援鳳梨」、「宵夜呢？」、「這樣國軍會不會太旺，變成一天百來台共機」。也有網友感嘆「國軍，永遠都是吃賣不掉或賣不完的農產品」、「糖醋排骨」。

網友在林智群律師臉書留言。(圖/翻攝自 林智群律師臉書)

(中時新聞網)