在沖繩縣名護市春訓的日本火腿鬥士隊今（28）日在主場迎戰廣島鯉魚隊，廣鳥火力較強，擊出13支安打，以8比2輕取火腿。而火腿隊的台將王柏融曾在8局下出場代打，面對去年中央聯盟的「新人王」森下暢仁，結果打成高飛球出局，今年在春訓練習賽曾有3次上場機會，但4打數均未擊出安打。

森下暢仁去年先發18場，戰績10勝3敗、自責分率1.91，有2場完投、1場完封，表現極佳，球季結束獲選「新人王」，堪稱實至名歸。他今天在6局下登板，8局下王柏融面對他也是全力以赴，前4球都積極出棒，打成3個界外球，最後則形成中外野飛球被接殺。

廣島由大瀨良大地先發，他是在右手肘動完手術後回歸首次在實戰中登板，共投3局被擊出4支安打，但力保不失分，最快球速達到147公里。由於春訓的狀況不錯，他也成了球季開幕戰先發投手的熱門人選之一。

大致上來看，今年廣島隊開幕戰先發投手人選，應該就是大瀨良大地、九里亞蓮、森下暢仁三擇一，森下今天有失1分。

(中時 )