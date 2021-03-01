【愛傳媒朱亞君專欄】兩三年前在電影院看《Lady Bird》，看到面紙不夠用。第二次在電視重看，依舊動容。

整部電影以輕快細膩的手法拍出一對好強的母女，與他們緊張的母女關係，其中一段對話重擊了我：

母親：「我只是要你『竭盡所能』地做到最好！」

女兒：「如果我已經是那個『最好的我』了，怎麼辦？」

（好吧，我就是在這裡崩潰了⋯⋯）

周慕姿提案要寫《過度努力》這題目時，半開玩笑的說，我是寫給自己，也是寫給你這種人。

其實她不用多說，隔著電腦螢幕的對話，看到題目，眼睛就濕了。

這個題目很好寫，因為我們周邊太多這樣的人。不只是在工作上拼命，我也看到好多朋友是在家庭關係中拼命（做個好爸爸好媽媽，做個好女兒好兒子、做個好媳婦好女婿），拼命維繫關係，或者拼命扛起責任，把自己壓縮到很小很小。

但這題目也超級難寫。就像慕姿說的，「過度努力」的人腦袋裡都知道問題，但就是做不到解決。做不到是因為我們從來沒有看顧自己的內在，而且把那個真實的感受拋到很遠。

我們總想更好。

「不夠好」是侮辱、是魔咒，我們不容許自己不好，就算全世界都說你很棒，你依然覺得還要追求更高版本的自我。

我們很累。打內裡感到疲憊。但還在跑，拼命奔跑。

謝謝周慕姿心理師寫了這麼棒的一個主題。

寶瓶做心理叢書很多年了，道理我可以講個幾萬字，但我後來明白，有些悲傷是不能療癒的，但能夠收攏，可以踩剎車，可以在痛的時候擁抱自己，跟自己說：「我已經是那個最好的我了。」

謝謝讀者的支持，書一出版就衝上排行榜前兩名，簽名書不到15小時已經銷售掉一半。

謝謝你們，每一個過度努力的人，都是把傷藏得很深、藏得很好的大人。謝謝慕姿心理師，讓我們看到那個虛張聲勢背後脆弱的自我，並願意面對他。

作者為寶瓶文化社長兼總編輯

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(中時新聞網)