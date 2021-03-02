愛情來臨一定要好好把握，如果有絲毫的猶豫，可能就會失去脫單的好時機。命理網站《每日運勢風水》日前就點名3生肖的朋友，表示他們在3月能夠擁抱理想的愛情，就算之前一直沒有機會認識其他異性，如今也有望體會愛情的甜蜜，順利脫單。另一方面，還可以得到許多社交的機會，擴大交友圈，認識更多貴人。

▍生肖鼠

屬鼠人在今年春天到來的時候，終於有時間靜下心來，好好思考一下個人的感情問題，如果真的有心想在生活中找一個伴侶，在社交場合上或職場上都有很大機率可以遇見喜歡的人。

對方也是和自己志同道合的理想情人，未來可以和這位戀人共同打點好生活，越過越順利。如果有想要結婚的屬鼠人，今年也是非常合適的一年，可以把握機會好好規劃。

▍生肖虎

對愛情非常嚮往的屬虎人，在今年的3月份會突然多出許多認識新朋友的機會，異性緣也開始變好，讓單身已久的屬虎人有很大的機會能夠脫單。可以多多展現自己自信的一面，會吸引和你理念相近的對象，彼此一拍即合，接著只要透溝通增加雙方的信任感，很快就可以確定戀愛關係。

▍生肖豬

屬豬的人個性溫和，平常就很容易被異性喜歡，再加上面對問題時，總是能夠選擇用正確的態度來面對，所以給自己的朋友帶來好印象，自然透過介紹遇見良緣的機率也就更大了。

今年的3月份，屬豬人也能在這個過程之中跟自己喜歡的人成功牽手，他們一直以來都非常信奉有志者事竟成這樣的道理，如今用心去追求一個人也一定會有好結果，讓愛情更加甜蜜。

(中時新聞網)