大陸電動車生產商蔚來汽車（NIO）公布，2020年第四季收入增加超過一倍，並預期本季汽車交付數量按季增18％。

蔚來稱，上季收入年升人民幣（下同）133％至66.4億元，期內淨虧損13.89億元。

集團預期，首季汽車交付數量介於2萬至2.05萬輛，2020年第四季為17,353輛。公司於1月及2月的交付量分別為7,225輛及5,578輛。

蔚來在業績電話會上表示，2021年計劃新建20家蔚來中心和120家蔚來空間，門店總數達366家。蔚來月產能已提升至7,500台，計劃年底實現單班15萬、雙班30萬產能。

蔚來2021年開始部署二代換電站，全國換電站總量將超500座；蔚來2021年計劃累計建成600座超充站和15,000根目的地充電樁。

蔚來CEO李斌表示，蔚來會堅定地加大研發投入，提速核心技術和新車型的研發和量產工作，2021年的研發投入預計將增加一倍，達到50億元左右。

蔚來汽車2020年獲得政府10億美元的融資，幫助其脫離瀕臨破產的邊緣，並在該公司疲於應對汽車召回和銷售下降問題時緩和資金壓力。

(工商 )