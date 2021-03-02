市場擺脫上週對通貨膨脹的憂慮，美股強勢大漲，台股今天回神，早盤指數反彈逾300點，一度站上16262.91點，隨後漲勢收斂，台積電上漲約1.5%，大盤未能有效收復5日線16232點關卡。

市場擺脫上週對通貨膨脹的憂慮，瀰漫著疫苗和美國振興案帶來的樂觀氣氛，美股大幅收高。

台股早盤上漲逾300點，高點一度來到16262.91點，一口氣收復月線、萬六關卡、5日線，隨後漲勢收斂。

至11時左右，台股加權指數來到16140.75點，上漲186.95點，漲幅1.17%，成交值來到1787.12億元。

觀察權值股表現，台積電早盤攻上622元，盤中漲勢收斂到1.49%，至615元；聯發科漲3.12%，至924元；大立光上漲1.52%，至3345元；鴻海上漲1.35%，至113.5元。

航運族群強勢，盤中漲幅有收斂趨勢，華航上漲1.79%，至14.25元；長榮上漲0.66%，至38.2元；陽明上漲0.34%，至29.1元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股今天早盤大漲反彈，但盤中漲勢收斂，強中轉弱，沒有把先前的跳空缺口回補，5日線關卡也無法有限攻克，整體而言，台股基本面仍看旺，只是近期會呈現偏多整理格局。（編輯：張均懋）1100302

(中央社)