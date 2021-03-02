去年1122秋鬥大遊行，5萬人上街表達反萊豬心聲。（圖／本報系資料照片）

民進黨執政以來，雖防疫方面曾獲不小掌聲，但去年下半年以來包括開放萊豬等議題，也已引發不滿聲浪升高。相關民意也映在公投案上，總計目前包括「核四重啟公投」去年底確定成案、由國民黨力推的反萊豬及公投綁大選兩案，及環保團體提出珍愛藻礁公投則進入最後衝刺階段，連署份數不斷突破，公投儼然成為全民運動。

108年6月立法院修正通過《公民投票法》，公投與大選也就此脫鉤，自110年起，每兩年舉行1次公投。今年全國性公民投票案，經中選會委員會議決議，定於8月28日（星期六）舉行投票。

台灣電力資源不足，蔡政府堅持不重啟核四，卻無力解決空污等問題，不少民眾於是寄望重啟核四公投能過關。中選會去年底公告「核四重啟公投」確定成案。

此外，因為不滿蔡政府硬開放萊豬進口，由國民黨提出的兩公投案─反萊豬與公投綁大選案，連署情形也十分樂觀。距離3月10日連署截止日剩7日，截至3月1日，反萊豬公投案連署份數已突破70萬份；而公投綁大選公投案，已累積超過69萬份連署書。國民黨預計3月9日正式向中選會遞件。

各項公投連署進度。（製圖／中時新聞網）

珍愛藻礁公投連署引發全民熱潮。（本報系資料照片）

近期最受矚目、由環團發起的「珍愛藻礁公投」，連署原本乏人問津，在各界不斷呼籲響應後，「粉紅風暴」席捲全台，連署份數大躍進，今（2）日確定突破35萬份安全門檻。環團目標在10日前達到45萬份連署，並於16日送交中選會。

中選會指出，依108年6月21日修正公布之公民投票法第23條第1項規定，公民投票日定於8月第4個星期六，自中華民國110年起，每2年舉行1次。依上開規定，110年全國性公民投票案經中選會委員會議決議定於110年8月28日（星期六）舉行投票，投票起、止時間為上午8時至下午4時。

110年全國性公民投票案工作進行程序表。（製表／中時新聞網、資料來源：中選會）

會中同時討論通過110年全國性公民投票案工作進行程序表，重要工作日程如下：

（一） 110年5月27日 發布公民投票公告

（二） 110年5月28日至8月27日 辦理公民投票案意見發表會或辯論會

（三） 110年8月8日 投票權人名冊編造完成

（四） 110年8月24日前 公告投票權人人數

（五） 110年8月28日 投票、開票

（六） 110年9月3日前 審定公民投票結果

（七） 110年9月3日 公告公民投票結果

(中時新聞網)