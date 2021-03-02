八里掩埋場匝警悶燒區仍有15米高，因此需要2至3天處理。（環保局提供／李俊淇新北傳真）

原堆置區約5成面積受到火勢影響，已用請怪手將堆置物逐步區隔防止延燒並持續大量灑水降溫。（環保局提供／李俊淇新北傳真）

新北市八里掩埋場後方家具暫置區大火已經延燒至第3天，雖然火勢已控制但是殘火不斷悶燒，所產生的惡臭影響雙北及桃園地區，今天上午12時許，新北市長侯友宜前往現場視察，並要求隨時監控悶燒產生的空汙影響並力求降到最低。

侯友宜表示，目前悶燒區仍有15米高，因此需要2至3天處理，而這段期間產生的煙味帶給民眾困擾，將要求相關單位24小時全天候監控，並將環境及空氣影響降到最低。

環保局長程大維表示，原堆置區約5成面積受到火勢影響，已用請怪手將堆置物逐步區隔防止延燒並持續大量灑水降溫。由於年節前回收傢俱量暴增3成，將近萬噸回收廢棄物暫置於此，火警初步判斷是乾電池造成自燃所造成，詳細起火原因仍待火勢熄滅後進行調查。

環保局表示，2日鋒面通過及東北季風增強，北部地區位於迎風面且有雨，擴散條件佳，空品狀況已轉為良好，因局部地形風向的變化，空氣品質仍有可能會影響五股、八里、林口、桃園沿海地區民眾，請民眾關閉門窗、出門攜帶口罩，將隨時監控空品狀況並對外發布。

(中時 )