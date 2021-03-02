藻礁議題攻防讓桃園市長鄭文燦立場也成為外界關注焦點，珍愛藻礁公投小組領銜人潘忠政曾說，以前把鄭當戰友，但桃市府、中央互推責任。鄭文燦2日受訪時表示，目前觀新藻礁保護區復育良好，大潭區將近4公里的海岸線，需要生態調查完畢之後，再決定適當的保育策略。

鄭文燦說，2015年行政院宣布停建核四，當時的經濟部長拜訪桃園市政府，希望推動大潭電廠擴建，及中油三接的興建，因被視為能源政策不可或缺的一環，他就要求完成環評，生態保育跟電源開發要兼顧。

鄭文燦說，後來完成環評，陸域開發面積從232公頃縮小到23公頃，環保團體仍有不同看法，他希望經濟部、中油、台電都需要把更多資料、數據以及降低環境衝擊做好，生態保育的對策要說明清楚。

他指出，桃園有27公頃的藻礁海岸大部分已經被畫定，像觀新藻礁保護區或往北許厝港國家重要濕地範圍內已法律保障，他強調，桃園市政府過去執行藻礁的汙染源稽查已經常態化，6年來罰款超過2億元，移送法辦跟勒令停工的也超過20家。

鄭文燦強調，桃園市市府會制定相關的保育對策，希望大潭藻礁區經過良好的公共討論之後，要能兼顧電源開發跟生態保育。

(中時 )