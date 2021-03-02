大甲警方協助迷途失智老翁返家團圓。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市6旬失智賴翁日前從太平區住家騎乘腳踏車，一路從山線騎到海線長達40公里，返途卻迷路，他獨自呆坐大安濱海樂園旁廣場，所幸大甲警前往關懷慰問及時幫忙，才讓老翁回家與家人團圓。

大甲警分局指出，海墘派出所巡佐蘇志堅、警員林宥辰日前中午執行勤務，於大安濱海樂園旁北園廣場發現男子行為異常，疑似失智，經上前盤查，發現他無法清楚表達，身上亦無證件或親友聯絡方式，透過人臉辨識系統成功識別該名男子資料，經查為住於太平65歲賴姓失蹤人口。

警方遂請賴男前往派出所休息，並提供泡麵及礦泉水等物資共他享用，家屬趕至後，對於警方熱忱為民服務之舉深表感激。警方建議家屬可於衣服繡上名字等資料，並多注意其生活作息，讓不慎走失的家人，也能順利平安返家。

分局長李建興表示，警察的工作範疇不只犯罪偵防、維護治安及交通平穩，有更多是在做為民服務的工作，警察同仁默默的在第一線幫助民眾解決問題，只要民眾有需要，他們一定會竭盡所能。

(中時 )