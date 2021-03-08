80歲簡姓老翁今（8日）清晨6時許，開車載妻子行經國道3號南下26.5公里處，車輛卻突然起火燃燒，簡男立即將車輛停靠路邊緊急逃生，火勢燃燒猛烈，車輛付之一炬，所幸無人傷亡，詳細起火原因待進一步釐清。
據悉，簡翁駕車從基隆要前往新北市土城住家，豈料車輛行經國道3號南下26.5公里處，車頭卻不斷冒煙，簡翁趕緊將車輛停靠路邊帶著妻子下車逃生。
警消獲報抵達，火勢已全面燃燒，車輛付之一炬，車禍也一度造成車潮回堵約40分鐘，初步調查疑似因機械故障起火，詳細起火原因仍待進一步釐清。
(中時 )
80歲簡姓老翁今（8日）清晨6時許，開車載妻子行經國道3號南下26.5公里處，車輛卻突然起火燃燒，簡男立即將車輛停靠路邊緊急逃生，火勢燃燒猛烈，車輛付之一炬，所幸無人傷亡，詳細起火原因待進一步釐清。
據悉，簡翁駕車從基隆要前往新北市土城住家，豈料車輛行經國道3號南下26.5公里處，車頭卻不斷冒煙，簡翁趕緊將車輛停靠路邊帶著妻子下車逃生。
警消獲報抵達，火勢已全面燃燒，車輛付之一炬，車禍也一度造成車潮回堵約40分鐘，初步調查疑似因機械故障起火，詳細起火原因仍待進一步釐清。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。