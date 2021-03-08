80歲簡姓老翁今（8日）清晨6時許，開車載妻子行經國道3號南下26.5公里處，車輛卻突然起火燃燒，簡男立即將車輛停靠路邊緊急逃生，火勢燃燒猛烈，車輛付之一炬，所幸無人傷亡，詳細起火原因待進一步釐清。

據悉，簡翁駕車從基隆要前往新北市土城住家，豈料車輛行經國道3號南下26.5公里處，車頭卻不斷冒煙，簡翁趕緊將車輛停靠路邊帶著妻子下車逃生。

警消獲報抵達，火勢已全面燃燒，車輛付之一炬，車禍也一度造成車潮回堵約40分鐘，初步調查疑似因機械故障起火，詳細起火原因仍待進一步釐清。

(中時 )