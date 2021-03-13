大自然是個弱肉強食、相當殘酷的世界，草食性動物們如果沒有練就「好身手」，很容易就慘遭獵食者盯上，成為牠們腹中美食。《BBC Earth》最近分享了一段影片，一隻剛出生的牛羚站都站不穩，就碰見鬣狗圍剿攻擊，豈料危機竟激發了小牛羚的潛能，只見牠死命狂奔，成功幫助自己逃過死劫。

小牛羚不但死命奔跑，還繞彎甩開鬣狗，動作十分靈巧。(影片來源/YouTube/BBC Earth)

《BBC Earth》近日在YouTube頻道中上傳了一支回顧鬣狗精彩瞬間的合輯影片，其中第一段就是鬣狗圍剿牛羚卻以失敗收場的片段。從影片裡可以看到，一隻小牛羚才剛剛誕生，還在學習如何站立和走路，豈料下一秒卻成為鬣狗群圍剿的對象，懵懵懂懂地開始跟著媽媽狂奔起來。

只見這隻小牛羚原本連站都站不穩，然而碰到危及生命的意外事件，牠就像是被激發了潛能，開始快速地跟著牛羚群一起奔跑起來，最後甚至轉了一個大彎，靈活且迅速的行動能力，讓鬣狗群們都看傻了眼，原本追在牠身後的鬣狗被成功甩開後，終於停下了腳步、選擇放棄。

小牛羚精彩的表現讓不少網友都嘆為觀止，紛紛留言：「我的天啊！那隻小牛羚只有幾個小時大，結果卻設法擺脫了鬣狗！」、「那隻小牛羚當時的感受，肯定就像我們在惡夢中試圖逃離瘋狂殺手」、「那些鬣狗一定覺得很丟臉，居然跑輸一個才剛出生的小子」、「小牛羚做到了！我真為牠感到開心！」。