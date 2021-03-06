領有中度智能障礙手冊的42歲蕭姓女子自小被親友收養，因此從高雄搬到苗栗，3日因為思念親生母親，獨自1人從苗栗搭車南下尋找母親，到高雄後卻因為沒有母親住所資料，在高雄流浪整整4天，所幸在捷運警察的協助下，順利返回苗栗家中。

捷警表示，蕭女6日下午1時15分左右，在捷運紅線前鎮高中站向員警蔡豐行、楊文化求助，她稱要到路竹區尋找母親，但卻無母親姓名及住所，希望員警能夠幫忙。

經捷警調查後發現，蕭女領有中度智能障礙手冊，且身上僅有身分證、殘障福利卡等證件，手機也已經沒電呈現關機狀態，蕭女更向員警表示，自己從苗栗搭車南下，出門4天，身上已經沒錢也沒有地方可以洗澡。

捷警聽聞後，先將蕭女帶往捷運服務台讓其手機充電，開機時員警連絡上蕭女的乾爹許先生，電話中他向警方表示，不知道蕭女為何獨自1人跑到高雄，相當感謝員警及時協助找到人，但因當時不方便南下接蕭女回去，希望員警能協助女子返回苗栗。

員警將蕭女帶往高雄車站購買車票，另外再委託鐵路警察局同仁協助，讓蕭女搭乘台鐵列車順利返回苗栗，並囑託台鐵站務人員將蕭女平安交由乾爹帶回。

(中時 )