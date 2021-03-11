一名前空姐李姓女子11日於台中市豐原區的家中，淋灑汽油後點火，導致其與丈夫全身大面積傷燙傷（圖/蘇育宣翻攝）

台中一名45歲前空姐李姓女子，本月7日在臉書發文，指控被婆婆咬傷、還有刀削手指頭，不過公婆也出面反駁，遭到李女家暴，想不到今（11）日上午，夫妻倆因為感情事起口角，李女朝丈夫潑汽油並點燃，兩人嚴重燒傷，而婆婆事後爆料，兒子才將保險受益人更改成李女。

楊男跑到一樓求救(圖片取自/爆料公社)

李女曾在臉書表示，因為自己比老公大7歲，生活上不斷被婆婆刁難，除言語霸凌，婆婆還張嘴咬她的手臂、拿辣椒油潑她，甚至手指還被刀切下一塊肉；事件引起網友注意後，公婆出面反駁，咬人是為了自保，指出手指是李女自己割傷，一切都是自導自演，且對公婆家暴，雙方各執其詞。

至於潑汽油點火，李女丈夫楊姓男子，向警消表示，自己在睡夢中突然被妻子叫醒，要他下跪道歉，不料才剛跪下，對方就朝他潑灑汽油，並且點火燃燒；李女則說，當時她在房裡燒東西，是丈夫潑汽油導致起火。對此，社會局指出，兩人皆有前往醫院就診的病史，情緒管控能力不佳，常因夫妻溝通議題發生衝突。

潑汽油事件後，婆婆出面指控，媳婦曾說要「拿汽油燒房子」，當時有申請保護令，不過最近兒子保險受益人已變更為李女，表示「不知道媳婦怎麼說服兒子變更的」，且變更後就發生潑汽油事件，質疑「這不是謀財害命嗎」？

(中時新聞網)