台中市豐原區某民宅11日上午傳出火警，疑似為夫妻爭吵後，在屋內潑灑汽油點火，兩人雙雙燒燙傷送醫，現場一片狼藉。（蘇育宣翻攝）

台中一名45歲前空姐李女7日在臉書控訴遭婆婆咬傷，她與38歲的楊姓先生已搬出去另行租屋，不料，今（11）日上午夫妻倆因感情事情起口角，她竟在屋內潑汽油並點燃，造成楊男2度80％燒燙傷，李女則是臉部、雙手雙腳3度50％燒燙傷，兩人分別送台中榮總及中山附醫救治。

一名前空姐指控，婆婆不滿意她大丈夫7歲，一次衝突中，竟張嘴狠咬她手臂，留下超清晰齒痕。（截自《爆料公社》）

台中市豐原區11日清晨6時許發生住宅火警，台中市消防局派遣豐南及神岡分隊，出動消防車5輛、救護車1輛、消防人員16名，由豐南分隊長詹進生帶隊前往搶救。

消防人員到場時民眾已使用滅火器自行滅火，上樓查看發現李女正在在浴室沖水，屋內廚房和臥房都有燃燒過痕跡。

警方調查，李女因感情問題與夫發生爭執後，於室內潑灑點燃先前購買之汽油，雙方於過程中均受有輕度灼傷，警方到場前已送醫救治。有關李女涉及刑案部分，待其病情穩定後依法通知到案說明。

警方呼籲民眾，生活中遇有問題請務必理性溝通，並可依相關管道尋求協助。尊重自己及他人的生命，才是解決問題最重要的一步。

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