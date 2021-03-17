民進黨臉書粉專點名國民黨主席江啟臣，對「核四在台中重啟」一事神隱144小時不表態。國民黨發言人江怡臻指出，近來不斷流傳「核四要遷移台中重啟」，這種說法是拿假議題來模糊藻礁公投的焦點，執政黨不但沒有出面以正視聽，反而帶頭造謠。國民黨呼籲民進黨停止造謠抹黑，NCC也要嚴查製造假新聞的媒體。

「核電能源規劃是中央的職責。」江怡臻指出，電力規劃是中央主管事業，能源政策也是中央的職責，民進黨執政至今，未跟人民說清楚核能要如何處理，卻將問題都丟給地方，甚至將戰場拉到台中市、新北市，核電廠已經成了民進黨操縱人民情緒的利器。

她說，在藻礁公投的連署過程中，國民黨從來就沒有向民進黨提出重啟核四的訴求。民進黨為了模糊藻礁公投喊出了「不蓋三接就是支持核四」這樣毫無邏輯的口號。這種政治操作，會讓人民對政府更加不信任，執政黨應該要解決問題，而不是把無法解決的問題都丟給在野黨。

江怡臻說，綠營刻意造謠，增加台中人民的恐慌，明明香港城市大學在新聞傳出後，已發聲明駁斥，並無討論核四是否蓋在台中一事，馬英九前總統辦公室也同步發聲明反駁，但是蔡政府還在用迷糊仗，一方面轉移焦點掩飾施政無能，一方面又打擊在野黨。蔡政府不但沒有出面制止謠言，反而任由議題延燒，請蔡英文總統和蘇貞昌院長出面說清楚，給台中人民一個交代。

江怡臻強調，台中蓋核四，完全是子虛烏有，道道地地的假消息，請親綠名嘴和媒體不要再製造假新聞，也請NCC嚴查新聞媒體或政論節目。國民黨現在是在野黨，不會有決定權去主導中央政府負責的政策，釋放假消息的人低估了人民的智商，操作輿論風向，民進黨拿造謠的新聞作為論述的主軸，藉此打擊地方政府和在野黨，請民進黨正式致歉。

(中時 )