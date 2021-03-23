國民黨在立院成立疫苗採購調閱小組，遭民進黨大力杯葛、企圖翻案，並質疑恐洩密，昨在立院衝突攻防，還扯到衛環委員會召委陳玉珍交友情形。國民黨前立委孫大千今早在臉書發文說，民進黨政府現在到底是在怕什麼？如果不是心裡有鬼，為什麼對立法院成立疫苗採購調閱小組要如此的大驚小怪呢？

孫大千說，首先，拜民進黨內某派系和某立委之賜，不但讓台灣錯失3000萬劑的 BNT疫苗，更讓台灣人民大開眼界，原來連疫苗採購都可以獲取如此的暴利。立委身負代表人民監督政府的職責，成立一個調閱小組只不過是剛剛好而已吧？民進黨在窮緊張什麼呢？

其次，疫苗採購又不是軍事採購，有什麼好洩密的呢？更何況，去年底民進黨內某派系介入疫苗採購時，原本也是要透過中國大陸的代理商來進行採購。民進黨現在忽然丟出一個抗中保台的大帽子，究竟是想掩蓋什麼不可告人的事情呢？

孫大千表示，退一萬步說，就算真的是賣方市場，以及有簽訂保密協定。疫苗採購調閱小組也可以仿效國防和外交機密事務，用機密會議的方式召開。民進黨的反應這麼大，連陳玉珍的交友狀況都要亂扯，不正是此地無銀三百兩嗎？

(中時 )