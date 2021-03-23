民進黨以多數阻攔立院衛環委員會成立「疫苗採購調閱小組」，國民黨立委鄭正鈐指出，蔡政府疫苗採購過程，一直都是蓋上一塊黑布，所有的資訊疫情指揮中心都以保密為由「不可說」。行政院長蘇貞昌甚至直接「恐嚇」說不要害我國買不到疫苗。民進黨杯葛、拒絕成立「疫苗採購調閱小組」，難道蔡政府的疫苗採購只能在黑箱裏進行，不免令人質疑，這其中到底有甚麼不可告人之事？

鄭正鈐表示，為了讓疫苗採購能受到國會監督，國民黨提案並表決通過成立「疫苗採購調閱專案小組」，但民進黨團在上週因為人數不足，表決失敗，這週卻反過頭來，以多數暴力推翻合法議事錄，阻擋調閱小組成立。民進黨團為護航蔡政府的疫苗黑箱，毫不遮掩上演這齣反民主的荒謬戲碼，向眾人宣告「只有民進黨說的才算數」。

鄭正鈐說，民進黨愈是蠻橫粗暴阻止，就愈顯得心虛。疫苗採購是立院通過的預算，自應受全民監督，而且事關國人健康，國人更應有知的權利。

鄭正鈐強調，疫苗採購涉及百億以上的民脂民膏，疫苗接種除了關係到國人健康之外，也關係著國境開放時程、經濟復甦快慢，本就應該受到監督，但蔡政府卻拿著「保密協定」當成一塊大黑布，隱藏所有資訊。連國會監督，都要迴避到底，難道疫苗採購一定要在黑箱中進行，才買的到？還是說疫苗採購是潘朵拉的盒子？

(中時 )