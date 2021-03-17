台中捷運綠線列車安全問題17日於台中市議會引起市議員的關切，要求市府市否可確保行車安全。台中捷運公司表示，捷運綠線全車隊18列車已完成測試軌及正線合計400公里測試，全載重500公里測試屬電聯車性能設計驗證，經過台中市政府捷運故障審查委員會審議，確定通車安全無虞；通車後3年內，北捷局與川崎重工均有人員派駐台中，協助檢測列車相關系統。

台中市議會17日召開臨時會，市議員謝明源、蕭隆澤、陳文政、劉士州、賴義鍠、張耀中、陳淑華、楊典忠、黃守達、江肇國、楊正中等人關心台中捷運安全議題。

謝明源、黃守達指出，依契約顯示調適期是指通車日後90天。故障這90天照理要從4月25日正式通車開始算起；那試營運期間呢，北捷局是否會提供營運上的協助？屆時責任歸屬如何釐清？人數多少？負責哪一個區塊？這部分將如何安排？這90天內的責任如何歸屬？

楊典忠、賴佳微表示，在問題還沒確認前，現在要通車實在太倉促，市民安全還是越謹慎、嚴謹比較好，中捷不能再發生一次事故。

交通局長葉昭甫說，捷運綠線發生電聯車半永久聯結器軸心斷裂事件，故障原因是「原半永久式聯結器組裝程序，沒有定量的標準提供組裝人員判斷是否調整正確，導致牽引裝置軸心在卡死狀態下發生疲勞斷裂」，經中捷故障審查委員會審查判斷，原設計忽略疲勞效應，使「安全裕度」不足以涵蓋軸心卡死狀態下的負荷，造成軸心斷裂。

葉昭甫指出，北捷局與川崎重工提出改善軸心設計與組裝方案，經中捷故障審查委員會召開6次會議及2次場勘行程深入分析與討論後，同意北捷局提出的事故發生原因及改善方案，包含「五大面向全驗證」及「三道防護守安全」；要求廠商應保證聯結器營運後至大修前的運轉安全無虞。

中捷公司強調，為確保捷運綠線通車後安全無虞，市府已要求廠商提出延長保固、定期檢測、監控運轉等3道防護機制外，通車後3年內，北捷局與川崎重工均有人員派駐台中，協助檢測列車相關系統。

(中時 )