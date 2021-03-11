新北市永和警分局秀朗派出所員警仲葛遠麒、鄭柏仁協助8旬婦人返家。（永和警分局提供）

新北市永和警分局秀朗派出所員警仲葛遠麒、鄭柏仁協助8旬婦人返家。（永和警分局提供）

新北市永和警分局秀朗派出所員警仲葛遠麒、鄭柏仁日前19時許，接獲民眾報案稱有1名年邁長者行動不便，疑因身體不適，坐在轄內秀朗福利站購物中心前階梯。警方抵達現場後老婦人稱其已電話通知丈夫前來幫忙，等候多時仍未出現，員警開著巡邏車載老婦返家，家屬頻頻感謝警方的協助。

該名年約八旬的周姓老婦人，獨自從永和區林森路住處徒步至永利路秀朗福利站購物，因行動不便步行時間太久，導致體力不濟癱坐在該處，民眾發現後隨即報警協助。員警到場後先關懷老婦身體狀況，並詢問其住家地址，老婦稱已用電話通其丈夫前來協，但等候多時丈夫一直未出現，員警看老婦人體力虛弱，一時之間無法清楚說明，先將帶回派出所休息後再詢問其住家地址順利將其送返家。

不過，由於老婦家中僅有丈夫1人，老婦進家門後察覺丈夫已高齡80歲不在家，可能剛剛有打電話通知前往協助尚未返家，心裡著急，員警便詢問丈夫特徵及穿著後前往老婦人停留位子附近尋找，並於現場發現其丈夫告知已經將周姓婦人送返家，婦人及丈夫對警方表達肯定與感謝。

(中時 )