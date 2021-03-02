古俗諺：「食色性也，君子好色不淫。」可知「好色」是人類本能，喜歡美好的事物是天性，在經過文明的洗禮後，讓這件事情賦予了更多的審美和文化內涵。搜狐網命理專欄就指出，生肖豬、馬、蛇是12生肖中最好色的3個屬相。

▍第一名：生肖豬

屬豬的人五行為水，水代表著感性，體認和審美，他們天生對美好的事物有非常敏銳的鑑賞力，無論是美食、美色還是藝術都有獨到見解，也正因為如此，屬豬人是12生肖中最懂得「好色」的屬相，他們風流但不落俗套，熱愛坦蕩蕩的追求異性。

▍第二名：生肖馬

屬馬的人五行為火，火代表著精力旺盛、年輕氣盛，甚至是衝動。他們天生性格外向，放蕩不羈，對於追求外貌出眾的異性特別有一手，不僅如此，他們非常善於發掘別人身上隱藏的美，能夠全方面的品鑑一個人的特質，懂得取悅異性，因此屬於「好色」的一群人。

▍第三名：生肖蛇

屬蛇的人五行為火，和屬馬人一樣擁有充沛的精力及活躍的能量，善於發現異性所具有的美感，加上他們是天生的藝術家，不僅善於發現美，還懂得如何去雕琢，讓美麗的事物更加秀色可餐。和他們在一起的異性夥伴會越來越懂得審美和時尚，慢慢變得更美，所以屬蛇人也是非常懂得「好色」的屬相哦！

(中時新聞網)