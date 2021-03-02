開工後就陷入埋頭苦幹的朋友有福了！搜狐網命理專欄指出，生肖牛、兔、雞的朋友將在3天後迎來「天財入命」的好運勢，不僅工作和事業上會有很大的起色，更有機會發財賺大錢，就連單身的人都有望找到契合的另一半。

▍生肖牛

生肖屬牛的人，一年的整個運勢不是太好，有時甚至有破財之象，工作事業進展都不太順利。但3天后財星入命，先前的霉運一掃而空，財運極佳將會橫財不斷，有機會迎來賺錢賺到手軟的局面，數錢手抽筋，工作和事業上會有很大的起色，從而為自己帶來豐厚的財富。

▍生肖兔

屬兔的人時來運轉，3天後有好運相隨，將會有一波好消息，單身的朋友在未來的幾個月有望找到對象，而在事業上也能夠順利解決各種危機，人生步入快速發展期，事業有成財源廣進。

▍生肖雞

屬雞的人在3天後，正是官印相生的流年，他們在事業上自我要求很高，加上高標準的追求，所以起點也很高，只要能夠按部就班的做好本職工作，加上創新，就能夠獲得巨大的成功，金錢也會源源不斷的回報，富得流油進賺大筆財富。

(中時新聞網)