未來一周受到2波東北季風增強影響，北部、宜蘭地區只有一天是好天氣，易有短暫陣雨，整體偏涼。(氣象局提供)

「天氣達人」彭啟明表示，隨著周三東北季風趨緩，東北半部高溫逐漸回升，到了周四天氣明顯好轉，回溫更明顯。(摘自彭啟明臉書)

中央氣象局指出，明（9日）持續受東北季風影響，東北半部迎風面有局部陣雨，其他各地多雲到晴。本周天氣變化不大，主要有兩波東北季風通過，「天氣達人」彭啟明表示，第一波持續到周三（10日），周四、周五（11日、12日）有短暫空檔，天氣轉好，直到周末（13日、14日）又有一波東北季風報到。整體的降雨量並不多，溫度變化也不會太過明顯。

氣象局指出，明天持續受東北季風影響，東半部及大臺北地區有局部短暫降雨，西半部山區有零星飄雨，其餘地區多雲時晴；溫度方面，北臺灣整天仍偏涼，其他地區則是早晚有涼意，低溫約15-19度，北臺灣高溫約19-22度，花東地區23至26度，南部地區28、29度。

天氣風險管理總經理彭啟明指出，第一波東北季風會持續到周三，東北半部雲量較多，迎風面北海岸至宜蘭花蓮沿海偶有些短暫陣雨。不過整體的降雨量並不多，加上冷空氣南下幅度有限，氣溫也沒有明顯變化，但要注意早晚仍有涼意。

隨著周三東北季風趨緩，東北半部高溫逐漸回升，周四天氣明顯好轉，回溫會更明顯。不過彭啟明表示，周五晚上起又有一波東北季風報到，北部、東半部再度轉涼，迎風面有局部陣雨。整體而言，近期幾波鋒面水氣都不足，呼籲民眾還是要節約用水。

(中時新聞網)